In Panda per 1800 km tra le dune del Sahara: due fratelli savonesi pronti per l’avventura

Albenga. La passione porta a lanciarsi in avventure che agli occhi degli altri potrebbero apparire come follie. Percorrere 1800 chilometri nel deserto con una Panda 4×4 in dieci giorni potrebbe rientrare tra queste. A farlo saranno due fratelli di Albenga, Manuel e William Rossi, rispettivamente 31 e 19 anni, che hanno deciso, per la seconda volta, di tornare nel Sahara e “correre” tra le dune in occasione del Sahara Racing Cup 2022, competizione amatoriale che si svolge ogni anno ad aprile.

... » Leggi tutto