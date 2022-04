Con un gol di Simone Verdi in contropiede nel terzo minuto di recupero, la Salernitana espugna Udine nel recupero e si rimette in corsa per la salvezza. Un mezzo miracolo in due partite per Nicola che aveva riaperto la strada vincendo a Genova in casa della Sampdoria e adesso si giocherà le sue carte soprattutto nei match che vedranno i campani impegnati contro Cagliari e Venezia, l’altro recupero in programma che può diventare clamorosamente significativo. Ora la Salernitana ha 22 punti proprio come i lagunari e il Genoa, appaiate in ultima posizione.

