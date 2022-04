Mercato Orientale, ecco il futuro soffitto in vetro: restyling da 3 milioni nel nuovo schema di convenzione

Genova. Un grande velario luminoso in vetro farà filtrare la luce del sole e valorizzerà l’antica struttura centrale. È quanto previsto dal progetto di restyling, da circa 3 milioni di euro, dello storico Mercato Orientale, di proprietà comunale, aperto nel 1899, con un’estensione di circa 5.000 metri quadri nel centro di Genova, tra via Venti Settembre, via Galata e via Consolazione.

