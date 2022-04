Nello Spezzino calano i ricoverati

I nuovi casi di Covid-19 in Liguria sono 2.583, accertati nelle ultime 24 ore grazie a 15.192 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 312, Savona 363, Genova 1.468, La Spezia 436, non riconducibili a residenza in Liguria 4. Il bollettino odierno riporta anche quattro decessi avvenuti fra Genova e Sanremo che portano a 5.236 il numero delle vittime liguri da inizio pandemia, 584 delle quali spezzine. Nella nostra provincia i casi attualmente attivi sono 2.656 su 17.402.

Nelle ultime 24 ore si è registrata anche una lieve diminuzione degli ospedalizzati in Liguria, passati da 333 a 331 mentre le persone attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 12. sono invece 4 le persone dimesse nello Spezzino che fanno a scendere a 38 il totale dei letti occupati di cui uno in terapia intensiva. I guariti di oggi sono infine 2.685 per un dato complessivo di 390.502 da inizio emergenza.

... » Leggi tutto