Pallapugno, al via il campionato giovanile degli esordienti: Amici del Castello e Taggese nel girone A

Imperia. Dal 19 al 23 maggio al via il campionato giovanile degli esordienti. Nel calendario della prima fase, ufficializzato dalla Fipap, sono state inserite 18 squadre, suddivise in tre gironi. Nel girone A ci sono Amici del Castello, Bormidese, Don Dagnino, Murialdo, Prodeo e Taggese, nel girone B troviamo Alta Langa, Monastero Dronero, Monticellese, Pro Paschese, Subalcuneo e Virtus Langhe, mentre nel girone C sono state inserite Araldica Castagnole Lanze A, Araldica Castagnole Lanze B, Bubbio, Cortemilia, Gottasecca e Valle Bormida. Ciascun raggruppamento prevede partite di andata e ritorno con termine il 21 luglio.

