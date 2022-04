Prelevato e portato all’estero per la terza volta, nessuna traccia di un pensionato spezzino

Anche la nota trasmissione “Chi l’ha visto?” si occuperà del caso dello spezzino Renato Ronzoni, la cui scomparsa è stata denunciata lunedì scorso da Federica Giorgi, avvocato e sua amministratrice di sostegno. Il 67enne, sottoposto a procedura di amministrazione e a divieto di espatrio, sarebbe stato infatti prelevato di forza dalla propria abitazione dalla moglie e da un suo conoscente, caricato in macchina e imbarcato a Orio al Serio su un volo diretto a Varsavia in Polonia. Già nel gennaio scorso l’uomo era stato portato in Ucraina dalla compagna per un matrimonio che, proprio dopo l’istanza di Giorgi, non era stato riconosciuto nel nostro Paese. Poi, il mese scorso, la coppia aveva effettuato un nuovo viaggio verso il paese colpito dalla guerra, prima del rientro nell’abitazione alla Spezia. Qui, il giorno 11 aprile l’avvocato, un assistente sociale e un agente di Polizia, si erano recati per dare esecuzione al provvedimento di allontanamento e il divieto di avvicinamento nei confronti della moglie e di un’altra donna di nazionalità ucraina che avevano invece reagito spintonando anche l’agente. Nell’occasione erano state lasciate a Ronzoni – apparso molto confuso – anche le nuove chiavi di casa. Successivamente però il fratello dell’uomo aveva segnalato quanto riportato da un vicino di casa che aveva visto una persona robusta, insieme a due donne, sfondare la porta con un calcio prima di uscire insieme a Ronzoni con alcune borse. Sul posto era poi intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri che aveva potuto constare come l’ingresso fosse stato forzato e all’interno non vi fosse nessuno. Da qui era partita la denuncia per la scomparsa di Ronzoni del quale è stato anche accertato l’espatrio in aereo. L’ultimo dettaglio della vicenda – per ora – è datato 13 aprile quando la Squadra Mobile ha rintracciato nel centro cittadino la figlia della donna che ha detto di aver sentito la madre dando rassicurazioni sul rientro in Italia della coppia in questi giorni. “Questa è molto più di una scomparsa – sottolinea Giorgi – mi auguro che si riesca a rintracciarlo e a farlo rientrare in Italia il prima possibile”.

