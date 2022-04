Riparte la grande stagione delle regate in Liguria, a giugno torna la Rolex Giraglia a Sanremo

Genova. Con le Regate di Primavera in calendario questo fine settimana (fino a lunedì 25 compreso), che coinvolgono i comuni di Portofino e Santa Margherita, riparte la grande stagione della vela targata Yacht Club Italiano. Grazie al contributo di Regione Liguria e del Comune di Genova, la vela si conferma sport di punta del nostro territorio, sempre più orientato alle attività di carattere marinaro. Prologhi di una stagione fitta di impegni, a febbraio e marzo, sono stati l’International Genoa Winter Contest e la Genova Sailing Week. Il Grand Prix d’Italia Mini 6.5 è stato purtroppo annullato a causa delle condizioni meteo avverse. Da venerdì spazio alle manifestazioni che da sempre riscuotono il maggior successo, non soltanto in termini di iscritti. Si parte appunto con le Regate di Primavera, che lasceranno poi acqua alla 25esima edizione del Trofeo Siad – Bombola d’Oro dedicato ai piccoli ma saettanti Dinghy, in programma a Santa Margherita, Rapallo e Portofino dal 20 al 22 maggio. L’estate dello Yacht Club prosegue poi con la 69esima edizione della Rolex Giraglia, dal 10 al 18 giugno: partenza per il prologo da Sanremo verso Saint Tropez, 3 giorni di regate costiere in Francia e poi via alla regata ‘Lunga’ che da Saint Tropez porterà le barche a Genova, per quella che è considerata dai velisti di tutto il mondo la prova ‘Regina del Mediterraneo’. Dopo la pausa estiva ecco il gran finale: il 22 settembre partirà la seconda edizione della Rounditaly, Genova-Trieste in una lunga e suggestiva corsa che andrà a lambire tutte le coste italiane. Due giorni dopo, anch’essa contestuale al Salone Nautico, tocca alla sempre più nota ‘Millevele’, la veleggiata dei genovesi. L’8 e il 9 ottobre sarà il turno della Coppa Poggi. L’attesa novità della stagione è rappresentata dal Campionato Europeo dedicato ai Melges 24, fissato dal 22 al 29 ottobre. Un’occasione unica per la nostra regione e per Genova, kermesse di carattere internazionale che porterà in città migliaia di agonisti e un seguito importante di addetti ai lavori.

