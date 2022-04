Ripascimento di Marinella, Pd: “Ponzanelli dovrebbe usare toni meno trionfalistici”

“Via al più grande ripascimento della storia di Marinella!”. Così alcune settimane fa il sindaco Ponzanelli annunciava l’avvio dell’intervento a difesa del nostro litorale che, con la grandeur tipica di chi non ha mai amministrato (per cui ogni cosa realizzata appare sensazionale) e con il malcelato assillo di doversi sempre confrontare con ‘chi c’era prima’ ( per cui ogni iniziativa assunta è destinata a porre rimedio ai disastri altrui), avrebbe dovuto cambiare definitivamente l’aspetto e la qualità della nostra spiaggia rendendola “più resiliente e resistente alle mareggiate, più ampia e più bella”.

Abbiamo visto che non è andata esattamente così. Il più grande ripascimento della storia di Marinella ha trasformato alcuni tratti del nostro litorale in qualcosa di molto simile ad un campo di patate. Ma, soprattutto, ci ritroviamo oggi a dover incrociare le dita confidando che le inchieste in corso della Procura della Repubblica e di Arpal possano concludersi senza compromettere l’imminente stagione balneare. E’ però doveroso ricordare alla Ponzanelli, proprio perché fino a poco tempo fa non si occupava di Sarzana, il vero senso di questo ripascimento, oggi così ostentatamente annunciato. L’attuale intervento altro non è che il completamento di quello effettuato nel 2008, quando, in esecuzione di un progetto molto più ampio, volto non solo ad incrementare la quantità di sabbia lungo il nostro litorale ma, principalmente, a contrastare il fenomeno (un tempo assai più preoccupante) dell’erosione della nostra costa, furono realizzate quelle opere strutturali che ancora oggi caratterizzano e difendono efficacemente il nostro lungomare, e cioè i pennelli frangiflutti e le scogliere. Un progetto quello che prevedeva anche un ripascimento assai più consistente dell’attuale mediante lo spargimento lungo tutta la spiaggia di Marinella di un quantitativo di sabbia pari a circa 175 mila metri cubi. Ne fu in realtà depositata 110 mila metri cubi (in parte prelevata dal PO),in quanto la Provincia, ente deputato a fornire il materiale, non fu in grado di approvvigionarsi della quantità di sabbia prevista a causa di alcune traversie economiche che coinvolsero più di una società appaltatrice dell’epoca. Un progetto che a quel tempo costò complessivamente 3.400.000,0 euro e che l’amministrazione di centrosinistra pretese ed ottenne che Marinella spa contribuisse a farsene carico nella percentuale di sua competenza (circa 700,00 mila euro), quale proprietaria di una parte significativa della spiaggia di Marinella . Insomma, nell’annunciare l’attuale ripascimento in corso sul nostro litorale, sembrerebbero più opportuni (a prescindere da quanto risulterà dalle indagini) toni meno trionfalistici, tanto più che la condizione delle spiagge e del nostro litorale, dopo questi ultimi quattro anni di amministrazione Ponzanelli, è sotto gli occhi di tutti”.

... » Leggi tutto