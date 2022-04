Sanremo, antenna 5G in via Bonmoschetto: in 200 per bloccarla

Sanremo. «Anche la zona a ponente del Comune di Sanremo, lungo la via Bonmoschetto, è stata oggetto di un provvedimento autorizzativo, che accorda ad Iliad Italia S.p.A. l’installazione di un’antenna 5G di nuova generazione e sperimentazione, alta ben 15 metri. I residenti dell’area interessata della cittadina matuziana, posta nelle immediate vicinanze di Villa Helios, hanno appreso solo casualmente dell’autorizzazione

rilasciata dal primo cittadino e si sono immediatamente attivati per costituire un comitato spontaneo, che già il primo giorno contava 200 iscritti. Legittime le preoccupazioni di costoro, i quali lamentano l’evidente impatto ambientale e paesaggistico, in un’area da sempre caratterizzata da molto verde, nonché i rischi rilevanti per la loro salute, soprattutto se già soggetti ad alcune patologie, quali le aritmie cardiache, molto frequenti oggigiorno, a partire dalla media età» – fa sapere il Comitato Bonmoschetto.

