Savona, 400 anni dalla nascita della Scuola popolare: ciclo di eventi organizzato dall’associazione A Campanassa

Savona. L’associazione A Campanassa, in collaborazione istituzionale con il Comune di Savona, con il Ministero dell’Istruzione — Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio III — Ambito Territoriale di Savona e con l’Associazione Amici degli Scolopi, per l’anno scolastico 2021/2022 (con probabile appendice nell’anno 2023) ha organizzato ed organizza un ciclo di eventi, laboratori ed incontri per le celebrazioni dell’”anno calasanziano” rivolto alla cittadinanza, ma soprattutto agli studenti ed ai docenti delle classi quarte degli istituti secondari superiori savonesi. Sono stati invitati a dare il proprio contributo, sulla base delle peculiarità dei piani di studio di ciascuna scuola, al fine di promuovere la conoscenza della figura di Giuseppe Calasanzio ed il suo contributo dato alla nascita delle scuole popolari, alla formazione dei giovani con i padri scolopi, onde favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e la diffusione e conservazione delle tradizioni locali.

... » Leggi tutto