“Sempre con i lavoratori? Peracchini lo vada a dire ai 120 Oss. Da parte sua assenza colpevole e assurda”

“Diceva Filumena Marturano in una nota commedia del grande Eduardo di amare “la legge che fa ridere, non quella che fa piangere”. E in effetti è proprio quella “legge che fa piangere” a mutilare la nostra sanità di 120 persone capaci, 120 lavoratrici e lavoratori che hanno rischiato e combattuto per oltre due anni contro il Covid. Che sono stati esaltati come eroi e salvatori della patria, salvo oggi riservare loro un vergognoso calcio nel sedere. Si tratta di 120 famiglie spesso monoreddito, vittime certo della “legge che fa piangere” ma soprattutto vittime della politica che spesso se ne infischia della vita reale delle persone. Della politica che guarda da un’altra parte. E anche della politica che sbaglia platealmente, vogliamo sperare per leggerezza, gli atti opportuni da presentare nei consigli. Comunali e Regionali. Insomma una mistura letale per queste 120 persone fatta tanto di improvvisazione e incapacità quanto di menefreghismo e scientifico calcolo opportunistico. Il risultato oggi è davanti agli occhi di tutti”. Inizia così la dura critica del consigliere comunale Massimo Baldino Caratozzolo alla attuale amministrazione per la “non gestione”, come affermano all’unisono Baldino Caratozzolo e l’ex presidente dei Revisori dei conti di Asl 5, Nanni Grazzini, della triste vicenda dei 120 lavoratori del comparto sanità che saranno a breve licenziati.

“E’ davanti agli occhi di tutti la totale assurda e colpevole assenza del sindaco Peracchini in tutto lo svolgersi di questa vicenda. Che il nostro primo cittadino non fosse un eroe lo si era capito subito, già da quell’animato Consiglio comunale quando oltre un centinaio di Oss si presentarono in Comune pretendendo giustamente di essere ricevute dal sindaco e dai capigruppo. Ci vollero febbrili trattative da parte di alcuni consiglieri comunali per convincere il sindaco a sospendere i lavori per ascoltare questi nostri concittadini”, rincara la dose Nanni Grazzini, mentre Baldino Caratozzolo afferma: “In quella circostanza mi si impedì di parlare, lo ricordo bene. Fu proprio il sindaco a impedirlo, nonostante molte Oss avrebbero voluto che io mi esprimessi. Ebbene in quella sede avrei voluto invitare Peracchini a mettersi alla testa di quel gruppo di nostri concittadini giustamente inquieti perché si stava consumando nei loro confronti una di quelle “ingiustizie legali” che solo la determinazione di tutto il mondo politico, sindaco in testa, può evitare. Volevo chiedergli di legare il suo futuro politico a questa vicenda, semplicemente tornando per una volta a essere sindacalista. Del resto lo dice la parola stessa: cos’è un sindaco se non il sindacalista di tutti i suoi cittadini? Che sindaco è se non li rappresenta e difende nei momenti più difficili?”, continua Baldino Caratozzolo.

“Peracchini avrebbe dovuto immediatamente intimare intanto al suo “genitore politico” che è Toti e che guarda caso governa anche la nostra Regione di attivarsi in ogni modo possibile per garantire la continuità occupazionale di questi lavoratori – aggiunge Grazzini -. Avrebbe potuto per esempio accompagnare lui stesso una delegazione di lavoratori a Roma mettendoci la faccia, invece che lasciare scorrere gli eventi permettendo che per mesi e mesi si consumasse un assurdo gioco di rimbalzi politici tra Regione e governo. Tra centrodestra e centrosinistra. Il sindaco avrebbe potuto e dovuto fare ciò che invece per assurdo hanno provato a fare alcuni consiglieri comunali. Questo avrebbe fatto un sindaco veramente al fianco dei lavoratori e dei suoi concittadini. Altro che tagliare nastrini!”, prosegue Grazzini.

“Personalmente mi sarei incatenato con i lavoratori, avrei rotto con Toti e avrei persino minacciato le dimissioni pur di far capire alla politica nazionale che qui alla Spezia “carognate” come questa non si fanno. Che non si scaricano sul marciapiede 120 famiglie semplicemente per non aver saputo trovare un escamotage verso una “legge che fa ridere”. Peraltro in un periodo particolarissimo quale quello del Covid, dove in oltre due anni, di bypass alla legge e moratorie varie mi risulta ne sono stati fatte a decine”, conclude Baldino Caratozzolo.

... » Leggi tutto