Il Fegino si è presentato al “Mazzucco” di Noli con appena nove giocatori a disposizione. Mister Napoli è dovuto scendere in campo per arrivare almeno a 10. Anche se contro una squadra ridotta ai minimi termini e che ha conquistato appena tre punti in tutto il campionato, per il Savona era imperativo onorare al meglio l’impegno e la maglia.

