Un oliveto da cento ettari nella tenuta, nuova vita per il marchio “Marinella”

Il marchio “Marinella” potrebbe presto tornare sugli scaffali, non più con l’iconico Tetra Pak del latte che ha segnato un’era – ma anche il malinconico declino della frazione sarzanese – ma con caratteristiche bottiglie d’olio prodotto proprio nella tenuta un tempo calpestata dalle mucche. Il futuro della piana infatti si sta ormai delineando a passi spediti e domani vivrà un passaggio importante in Consiglio comunale con la discussione, e la prevedibile approvazione, della convenzione fra il Comune e Marinella Spa in liquidazione per la costituzione di servitù ad uso pubblico, la sistemazione dei percorsi e la creazione e il controllo di accessi all’interno della tenuta. Questo consentirà alla proprietà di concludere la cessione di circa cento ettari di terreno ad un importante imprenditore agricolo del Ponente Ligure che realizzerà uno dei più grandi uliveti d’Italia. Un “vincolo” necessario per salvaguardare un percorso utilizzato quotidianamente da tantissime persone che cambierà il proprio scenario e avrà in futuro orari di accesso e chiusura notturna a garanzia delle sicurezza dell’intera area produttiva. L’oliveto – la cui realizzazione sembra molto più concreta delle suggestioni legate a Farinetti e Volpi – sarà invece impostato secondo i più moderni orientamenti del settore e impiegherà le migliori tecnologie disponibili per realizzare un’azienda ad alta produttività e a basso impatto ambientale, nel rispetto della destinazione agricola del sito, con piante che saranno mantenute ad un’altezza non superiore ai tre metri.

