A Savona scontro sui progetti Pnrr, la minoranza: “Perse occasioni”. La giunta: “Scelti bandi strategici”

Savona. Nella seduta straordinaria del consiglio comunale a Savona al centro lo scontro sui progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dopo la presentazione delle iniziative dell’amministrazione da parte del sindaco Marco Russo e degli assessori competenti, la minoranza ha sollevato polemiche per aver perso delle opportunità. A finire nel mirino dei consiglieri comunali Manuel Meles (M5S), Fabio Orsi (Toti per Savona) e Daniela Giaccardi (Schirru Sindaco) i bandi scaduti per la raccolta rifiuti, la digitalizzazione, impianti sportivi.

