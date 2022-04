A scuola di ecologia, l’istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia celebra la Giornata Mondiale della Terra

Ventimiglia. Il giorno 22 aprile si celebra in tutto il pianeta l’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra, manifestazione globale ideata nel 1970 per la salvaguardia dell’ambiente e la corretta gestione delle risorse naturali. L’istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia intende dedicare tutte le attività didattiche previste nella giornata, e per tutte le classi, al tema, iniziativa che rientra nelle giornate annuali dedicate all’Educazione Civica, al pari della Giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, della Giornata della Memoria e a quella dedicata alle Vittime di mafia. Per questo è previsto un incontro speciale, dalle 9 alle 10:30, denominato “A scuola di ecologia”, che prevede, sotto il coordinamento generale della referente di Educazione Civica, la professoressa Lia Gagliano, l’intervento della dirigente scolastica, la dottoressa Antonella Costanza, e la lezione del professor Enrico Carta, docente del “Marco Polo” e ricercatore presso “Delfini del Ponente”.

