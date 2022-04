Aggressioni ai verificatori Amt, Murolo: “Servono subito provvedimenti”

Genova. L’ennesimo episodio di violenza sui mezzi pubblici questa volta colpisce un verificatore: “La situazione sta diventando intollerabile – afferma Murolo (Fratelli d’Italia) – Questa volta l’episodio in pieno giorno e di fronte ad una scuola elementare (di San Quirico). Oggi voglio semplicemente unirmi al coro di UGL che chiede body cam per individuare gli aggressori che spesso riescono e farla franca e ribadisco la necessità verificatori ed autisti non siano mai soli, ma lavorino in coppia”

