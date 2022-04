Alla 24h di Le Mans doppia sfida per lo spezzino Kevin Manfredi

Sul circuito Bugatti di Le Mans in Francia è andata in scena la 45ª edizione della 24h di Le Mans, nonché la prima tappa dell’Endurance World Championship. La storica 24 ore quest’anno, dopo due anni di Covid-19, ha ritrovato anche il pubblico che da anni la avvolge rendendola ancora più unica e stupefacente.

Una corsa contro il tempo non solo per moto e team, questa volta anche per Kevin Manfredi, che ha voluto partecipare a questa impresa dopo solamente 35 giorni dal suo grave infortunio di Jerez.

Ancora dolorante e con sei costole fratturate lo Spezzino ha stretto i denti e dimostrato la sua tenacia scendendo in pista a dare battaglia ai suoi avversari del FIM EWC, ben figurando ancora una volta come uno dei migliori piloti della categoria SuperStock ed uno dei pochi ad impensierire le SBK.

