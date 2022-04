Amazon a Santo Stefano, l’apertura slitta alla primavera 2023

Slitta l’apertura del polo Amazon nell’area retroportuale di Santo Stefano Magra, in un piazzale di proprietà Spinelli. Lo ha comunicato oggi pomeriggio in consiglio comunale la sindaca Paola Sisti nell’ambito di un ampio dibattito sul tema dei container, sul quale era stata presentata una serie di mozioni. “Il polo Amazon purtroppo non partirà a dicembre – ha spiegato la prima cittadina – perché, a causa della crisi del mercato delle materie prime, il general contractor che doveva fare l’operazione di costruzione ha lasciato e ne hanno cercato un altro. Così si slitta alla prossima primavera”. Sisti ha parlato di “uno sforzo epocale per dare l’autorizzazione, ce l’abbiamo fatta in sei mesi, nessuno ci credeva e anche qui in consiglio c’era chi diceva che era una bufala. Invece ce l’abbiamo fatta, abbiamo staccato il titolo edilizio e abbiamo incassato la prima tranche di oneri”. E Amazon, ha continuato la sindaca, “è un’operazione che diminuisce il traffico pesante e che prevede l’utilizzo di mezzi elettrici e l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti della struttura”.

