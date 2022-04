Biodigestore, i comitati segnalano la sentenza del Tar ai ministeri della Salute e della Transizione ecologica

Se la Regione Liguria, la Provincia della Spezia, la società Recos non demordono col ricorso al Consiglio di Stato per l’annullamento della sentenza del Tar Liguria che ha bocciato il digestore di Saliceti perché in contrasto con la pianificazione regionale e provinciale, i comitati No Biodigestore Saliceti, Sarzana, che botta!, Acqua Bene Comune e le associazioni Italia Nostra e Cittadinanzattiva non sono da meno. Dopo aver portato all’attenzione dell’Autorità Anticorruzione Anac, competente a vigilare sugli appalti, sia la recente sentenza del Tar, sia quella dello scorso anno pronunciata dai giudici di una diversa sezione, ma analoga nei contenuti, i movimenti ecologisti hanno assunto analoga iniziativa nei confronti dei ministeri della Transizione ecologica e della Salute, che da un anno stanno valutando le problematiche ambientali e sanitarie del progetto Recos, anche dietro la sollecitazione del difensore civico Francesco Lalla nella sua qualità di garante regionale della salute.

“Mentre all’Anac era stato sottolineato come le sentenze ribadissero la validità della gara europea del 2016 nel corso della quale Iren aveva proposto essa stessa il sito di Boscalino di Arcola, nel segnalare le due sentenze ai ministeri – spiegano i comitati – rileviamo che i giudici amministrativi hanno clamorosamente smentito la dirigente del dipartimento ambiente della Regione Liguria, Cecilia Brescianini, la quale aveva fatto credere ai dirigenti ministeriali che Saliceti era un sito indicato nella pianificazione provinciale per un biodigestore”.

... » Leggi tutto