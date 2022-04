Cumuli di rifiuti a metà pomeriggio in Piazza del mercato. “Basta con gli scarica barile. Il problema venga risolto”

Il sistema di raccolta dei rifiuti in Piazza del mercato non funziona. O per lo meno funziona a giorni alterni, ma la spazzatura c’è tutti i giorni e quando il ritiro salta lo spettacolo è anche peggiore di quello che veniva offerto sino a un paio di mesi fa (leggi qui). Se allora tutto veniva accatastato in due angoli della piazza e rimaneva per qualche ora alla mercé di gabbiani e piccioni, oggi la catasta di rifiuti “dimenticati” fa brutta mostra di sé al centro esatto dell’area del mercato, lasciando perplessi spezzini e turisti.

Eppure, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, che da metà febbraio ha inaugurato il nuovo sistema, il problema della permanenza dell’immondizia avrebbe dovuto scomparire grazie alla presenza costante di un mezzo di Acam/Iren disponibile per i vari materiali. “Non è più consentito lasciare le cassette o i rifiuti per terra, perché ci sarà sempre un compattatore disponibile”, spiegava l’assessore al Ciclo dei rifiuti, Kristopher Casati. Ma troppo spesso il mezzo per il conferimento manca e ben oltre le 15 la situazione è quella presente nell’immagine, scattata oggi.

