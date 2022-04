Garibaldi: “La Regione riveda il contratto con Trenitalia, quanto accaduto nei giorni scorsi dimostrazione di accordi fallimentari”

“Quanto successo nei giorni scorsi alla stazione di Principe è un fatto increscioso che non si deve più ripetere: serve un immediato incremento del servizio ferroviario per garantire a turisti e pendolari la possibilità di spostarsi in tranquillità, senza rischiare di rimanere sulle banchine o viaggiare su vagoni stracolmi”, dice il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi ritornando su quanto accaduto ai 27 disabili costretti a tornare in pullman a Milano nonostante avessero prenotato il proprio posto sul treno.

