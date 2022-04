Il Comune di Quiliano e il Ferraris-Pancaldo uniti nella “Resistenza”

Quiliano. “Resistenza e Pace” sono le parole che hanno fatto da filo conduttore all’evento di ieri mattina che si è svolto nel giardino del Ferraris-Pancaldo di Savona quando sono stati presentati due manifesti giganti realizzati dai ragazzi del corso di grafica e comunicazione, 4D e 5D, dell’istituto tecnico savonese, che fanno parte del lavoro più ampio realizzato per il Comune di Quiliano, in occasione delle celebrazioni per il 77^ anniversario della Liberazione. Erano presenti il dirigente scolastico Alessandro Gozzi, il sindaco di Quiliano Nicola Isetta, il vicesindaco quilianese Nadia Ottonello che è anche assessore alla cultura Mario Muda, direttore di “Quiliano on line” e otto classi della scuola.

