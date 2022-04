La pioggia apparirà e scomparirà anche nei prossimi giorni

Un vortice depressionario centrato tra Corsica e Sardegna, convoglia correnti umide e instabili da sudest suò nord ovest dell’Italia. Giornata uggiosa su gran parte dei settori con piogge deboli o moderate diffuse, localmente a carattere di rovescio tra basso Piemonte e Liguria. Temperature massime in calo. Ventilazione di tramontana in rinforzo sulla Liguria. Mar Ligure tra poco mosso e mosso, fino a molto mosso al largo. Alla Spezia oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 6mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2174m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso.

