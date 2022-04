Madre e figlio investiti davanti a scuola: in arrivo i ‘nonni-vigili’ per le strisce di via Mogadiscio

Genova. Un presidio gestito dai volontari per permettere l’attraversamento in sicurezza dei bambini e delle loro famiglie. Questa la soluzione ideata dal Comune di Genova dopo la tragedia evitata di un soffio in via Mogadiscio a Sant’Eusebio, dove, due settimane fa, una madre insieme al proprio figlio furono investiti davanti alla scuola materna nei pressi delle strisce pedonali rimanendo per fortuna feriti in maniera non grave.

