Mobilità in Liguria, i sindacati: «Chiesto tavolo congiunto a Regione per garantire un servizio adeguato a pendolari e turisti»

Genova. «Quanto accaduto sul treno regionale 3075 a Pasquetta a una comitiva di ragazzi disabili, oltre a rappresentare un fatto inqualificabile, è l’emblema di una situazione ormai consolidata, che espone troppo frequentemente i viaggiatori a condizioni di trasporto indecenti e i lavoratori a continui rischi di aggressione. Da tempo le organizzazioni sindacali denunciano la condizione di inadeguatezza in cui versa il servizio ferroviario in Liguria che, in particolare durante i fine settimana e nei festivi, non riesce a garantire un’offerta adeguata alla domanda di trasporto di persone, soprattutto dei più deboli» – spiegano Maurizio Calà, Paola Bavoso e Mario Ghini, segretario generale Cgil Liguria, segretaria regionale Cisl Liguria e segretario generale Uil Liguria.

... » Leggi tutto