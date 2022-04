Un dispiegamento di forze straordinario per fiera e Notte Bianca

Fiera di San Giuseppe, ci siamo. Nei prossimi giorni è attesa alla Spezia una notevole affluenza di visitatori per dare un’occhiata ai banchi disseminati in città. E per questo è stato predisposto un piano coordinato per le misure di Safety e Security in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto. Nel tavolo tecnico coordinato dal Questore, al quale hanno partecipato l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenzieria, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia di Municipale e tutti gli enti interessati alla manifestazione, sono state assunte numerose determinazioni allo scopo di assicurare l’ordinato svolgimento della manifestazione. E’ stata prevista, innanzitutto, l’intensificazione dei servizi di vigilanza presso l’area interessata e lungo le strade adiacenti prevedendo la presenza di circa 100 operatori delle forze dell’ordine tra equipaggi appiedati e automontati coinvolti, sia in uniforme che in abiti civili, sia nelle fasce orarie diurne che nelle fasce orarie serali e notturne. Ciò, soprattutto in occasione della “Notte Bianca” del 23 aprile che vedrà la presenza, nella circostanza, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Genova e del personale normalmente impiegato nei servizi interforze dedicati alla “movida”, dislocato nelle piazze cittadine interessate agli eventi della serata nonché la costante presenza della Squadra Volante.

