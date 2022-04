Genova. “Una casa per chi non ha casa”. Nel nome del progetto – ideato dalla Comunità di Sant’Egidio e realizzato con il sostegno di Asef del Comune di Genova – è racchiusa la filosofia che ha ispirato quasi due anni di lavori e che è giunto a compimento con la totale ristrutturazione di un’intera palazzina a San Quirico, in Valpolcevera.

... » Leggi tutto