Ventimiglia, aggiudicati quindici posti barca comunali nel porto di Cala del Forte

Ventimiglia. Sono stati aggiudicati, al momento in modo provvisorio, i primi quindici posti barca dei ventiquattro spettanti al Comune all’interno del porto di Cala del Forte a Ventimiglia.

Con determinazione dello scorso 19 aprile, infatti, gli uffici comunali hanno approvato la graduatoria provvisoria, contenente i nomi di chi ha partecipato alla manifestazione di interesse per l’assegnazione dei posti barca. Dei quindici partecipanti al bando, solo sette hanno inviato tutta la documentazione richiesta. In altri sette casi, come specificato negli atti pubblicati sull’albo pretorio dell’ente, la documentazione inviata al Comune dovrà essere integrata; mentre in un caso la domanda è stata presentata prima ancora che fosse stato pubblicato il bando.

