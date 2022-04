25 Aprile, Toti: “Rinnegare la Nato è cosa che non si lega ai valori della Resistenza”

“La Nato è l’ombrello che difende tutti noi e ha difeso la nostra libertà dalla seconda Guerra Mondiale a oggi e non credo che rinnegare la NATO sia qualcosa che si lega ai valori della Resistenza”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a pochi giorni dall’anniversario della Liberazione.

“Liliana Segre dice una parola definitiva: quando un Paese è invaso – ha aggiunto Toti – non si può essere né indifferenti, né equidistanti. È ovvio che si sta accanto a chi oggi subisce un’odiosa aggressione e si difende in tutti i modi possibili. Non c’è nessuna polemica con Anpi. Il 25 aprile noi celebreremo coloro che hanno combattuto e sono morti per la nostra libertà e lo hanno fatto con un fucile in mano, dato dalle potenze amiche. Ci sono valori – ha concluso Toti – per cui vale la pena combattere e morire, questo vale per l’Italia e per gli amici ucraini.

