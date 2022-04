Antenna a Belaso, monitoraggio prima e dopo l’installazione

Con voto unanime il consiglio comunale di Santo Stefano Magra ieri ha dato mandato agli uffici affinché procedano con la conferenza dei servizi e quindi con l’iter autorizzativo inerenti la richiesta di installazione di una antenna di telecomunicazioni nella zona di Via Curtatone da parte di Wind Tre. La pratica è stata affrontata nelle scorse settimane in Commissione Ambiente, un lavoro illustrato dal consigliere Luciano Mondini, presidente dell’organismo: “La richiesta di Wind Tre, pervenuta nel febbraio 2021, ha ricevuto parere favorevole da Arpal nel maggio successivo. Dall’analisi di impatto elettro magnetico di Wind Tre, è emerso che nel caso siano massimizzati potenze, tilt meccanici e tilt elettrici, si può arrivare, in particolare per una abitazione della via, a un campo elettrico di 5.6 volt per metro, quando il limite di legge è 6. E’ vero che parliamo di una analisi che massimizza le stime, ma comunque si pone un campanello. E nella seduta di commissione del 17 marzo è emersa l’opportunità di chiedere chiarimenti ad Arpal su misure e stime fatte quando è stato dato parere favorevole; Arpal ha risposto il 1° aprile inviando ulteriori chiarimenti e delle mappe dove si conferma per la medesima abitazione un valore inferiore, sì, ma anche molto prossimo al limite di 6. Perciò si ritiene opportuno, per la tranquillità di chi vive nella zona, effettuare un monitoraggio – tre settimane prima dell’installazione, tre settimane a installazione avvenuta – per verificare rispetto dei limiti e andamento delle esposizioni. E la conferenza dei servizi, che si attiva con l’approvazione odierna del Piano comunale di organizzazione del sistema di telecomunicazioni, si esprimerà in 45-90 giorni, quindi non ci sono tempi molto lunghi per partire con il monitoraggio”.

... » Leggi tutto