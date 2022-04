Cestistica Spezzina a Civitanova per chiudere la regular season

Domani alle ore 18 la Cestistica si appresta ad affrontare l’ultima giornata di regular season, che si giocherà con tutte le gare in contemporanea, ospite di Civitanova Marche nella Palestra Città Alta. Le spezzine sono ormai sicure del secondo posto in classifica, ma le marchigiane, invece, sono in ancora in piena lotta salvezza, per cui sarà una partita con la posta in palio comunque molto alta. Civitanova, infatti, deve vincere per essere matematicamente certa dei play-out, mentre dovrebbe aspettare il risultato finale di Savona – Ponte Buggianese in caso di sconfitta con le bianconere. Nel match d’andata disputato al PalaMariotti, il primo del 2022 per la Cestistica, furono le liguri a spuntarla 66-49. Dieci le ragazze convocate da coach Marco Corsolini per la trasferta in terra marchigiana.

... » Leggi tutto