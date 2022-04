Comunali, Renzi conferma l’endorsement a Bucci: “Polemiche? Ha salvato la città dall’immobilismo”

Genova. “Ha salvato la città dall’immobilismo e dall’impasse burocratico e non solo dopo il crollo del ponte”. Spende parole di grande stima, Matteo Renzi, ex presidente del consiglio e leader di Italia Viva, nei confronti del sindaco di Genova Marco Bucci, confermando – non che ce ne fosse bisogno – la scelta del suo partito già annunciata da giorni dalla deputata Raffaella Paita (Italia Viva avrà alcuni propri candidati nella lista civica del candidato di centrodestra, ma non sarà presente con il simbolo in coalizione).

