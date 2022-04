Container, Santo Stefano rinvia le pratiche con l’obbiettivo di una posizione unitaria

Dibattito sui container ieri nel consiglio comunale di Santo Stefano, con quattro mozioni presentate sul tema. Il confronto è partito dal testo del consigliere di opposizione Emanuele Cucchi, capogruppo di Uniti per cambiare. “La situazione container è difficile e negli ultimi tempi si è aggravata nella zona più vicina alle aree residenziali – ha affermato –. Le altre mozioni presentate le condivido in linea di principio, ma la mia intende dare già una risposta chiara a un problema urgente, a tutela soprattutto dei residenti”. Le altre tre mozioni, presentate congiuntamente dal capogruppo di maggioranza Niccolò Menconi e dalla consigliera di maggioranza Eva Battistini, chiedevano all’amministrazione l’impegno per una “verifica procedurale” per “istituire un regolamento comunale specifico sull’area retroportuale”; secondo punto, “inserire norme che vadano a regolamentare la distanza minima tra le proprietà e le pile dei container” più la realizzazione di “interventi di mitigazione dell’impatto acustico e visivo”, e, terzo punto, “inserire nel regolamento di polizia urbana la possibilità di effettuare elevate sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto delle regole stabilite dal Piano urbanistico comunale sulle altezze consentite alle pile dei container”.

... » Leggi tutto