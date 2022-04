Edilizia: seminario in Confartigianato sulle recenti novità

Caro materie prime, problemi legati all’approvvigionamento dei materiali, modifiche al superbonus, nuovo decreto anti frode: sono molteplici i problemi e le novità che coinvolgono il settore delle costruzioni. Per rispondere e approfondire le questioni di categoria Confartigianato organizza un seminario martedì 26 aprile, con inizio alle 17.30 presso la sala “Marino Banci” Confartigianato, rivolto agli imprenditori edili. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: congruità della manodopera in edilizia; nuovo ruolo del preposto alla sicurezza; novità su bonus 110% – 65% – 50%; normative sulla cessione del credito e sconto in fattura. Per partecipare al seminario che si terrà in presenza è necessario chiamare Confartigianato Edilizia, Tel. 0187.286649-32-52.

