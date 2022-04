Il risveglio della fiera, prezzi bassi e meno banchi ma gli spezzini ci sono

Attorno al monumento del generale Garibaldi non c’è ressa. Un gabbiano si posa sul suo capo e si guarda attorno. Quella che un tempo era una delle zone più affollate della fiera in questa edizione 2022 è una delle aree con meno banchi. Sono le assenze a saltare all’occhio, una condizione parzialmente annunciata fin dall’inizio del ragionamento di un possibile spostamento della tre giorni del Santo Patrono da marzo ad aprile. Negli anni passati i banchi in fiera erano più di 640 quest’anno le assenze non si contano sulla punta delle dita ma superano abbondantemente le 200.

