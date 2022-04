Martedì il trasferimento di venti lavoratori Enel a Civitavecchia. Per gli altri il rischio è di essere distaccati in autunno

Da martedì 26 aprile una ventina di lavoratori della centrale Enel dovranno forzatamente rispondere alla richiesta di nuove risorse verso lo stabilimento Enel di Civitavecchia, con l’obbiettivo di farla funzionare a massimo carico. La notizia era nell’aria da tempo, ma non c’erano ancora certezze sulla data del trasferimento. E come se non bastasse sullo sfondo si accumulano le ombre per il prossimo autunno, quando i dipendenti rimasti nel presidio spezzino potrebbero vedersi concretizzare altri scenari di ricollocazione verso le centrali di Brindisi e del Sulcis.

A rendere la situazione letteralmente esplosiva sono le preoccupazioni manifestate con forza nel Consiglio comunale dell’altro ieri dai lavoratori dell’indotto, per i quali il rischio è quello di rimanere direttamente senza occupazione.

