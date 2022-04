Pd: “Debito fuori bilancio da 126mila euro senza spiegazioni dalla maggioranza”

“La superficialità e la disinvoltura nel maneggio del denaro pubblico delle amministrazioni comunali a guida totiana è proverbiale e a Sarzana se ne è offerta ieri l’ennesima prova. La maggioranza di destra ha approvato il finanziamento di un debito fuori bilancio di 126.000 euro. Richiesto dall’opposizione di chiarire la genesi di quel debito, l’assessore al Bilancio Baroni ha replicato asciutto che esso deriva da un decreto ingiuntivo di pari importo emesso dal tribunale di Genova a carico del Comune di Sarzana in favore di tal Consorzio Nazionale Servizi. Sollecitato a fornire qualche chiarimento in più, il predetto assessore al Bilancio – smarrito – si è limitato a chiarire che dovrebbe trattarsi di un incarico relativo ad attività di sfalcio sulla qualità della cui esecuzione – ha aggiunto genericamente – ci sarebbero contestazioni da parte del Comune.

Ne’ l’assessore al Bilancio ne’ quella ai Lavori Pubblici sono stati in grado di rispondere alle domande dei consiglieri comunali: di quali e quante prestazioni si tratta? Perché non si è pagato? Quali sono le contestazioni mosse dal Comune al Consorzio? Come mai quest’ultimo, nonostante l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Comune, ha ottenuto dal tribunale la ‘provvisoria esecutività’ del decreto ingiuntivo (intanto paga, poi discuteremo) che è segnale o di pretestuosita’ dell’opposizione del debitore o sintomo della sua precaria solvibilità? Quali sono esattamente gli argomenti sui quali l’Amministrazione ha fondato la propria opposizione?

A tutte queste domande l’Amministrazione non ha fornito alcuna risposta. Ma quando le opposizioni hanno chiesto una sospensione della pratica, per consentire alla giunta di fornire spiegazioni e alle minoranze di valutarla avendo a disposizione gli elementi necessari, la maggioranza si è chiusa a riccio, respingendo seccamente la richiesta di rinvio. È andata avanti come una schiacciasassi.

Il che consente di cogliere un altro connotato dell’Amministrazione Ponzanelli: oltre a disporre delle risorse pubbliche come se fossero l’appannaggio della regina Elisabetta non considera proprio fisiologico ma anzi una bizzarra perdita di tempo il confronto con le opposizioni”.

PD Sarzana

Gruppo Consiliare PD

