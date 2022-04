Peracchini dopo cinque anni: “Una città che cambia verso il futuro. L’unico limite è la Soprintendenza”

E’ un bilancio assolutamente positivo, quello che il sindaco Pierluigi Peracchini ha tracciato questa mattina relativamente ai cinque anni di mandato. “Positivo nonostante il Covid”, ha esordito alludendo alle difficoltà esplose nella primavera del 2020 insieme alla pandemia, andando poi a elencare una lunghissima sfilza di interventi, tra quelli realizzati, quelli iniziati e quelli ancora in programma.

Un elenco che riportiamo per intero qui e che il sindaco ha sintetizzato su nostra richiesta in un mix che va dall’essere una città che aiuta gli ultimi al vanto di avere prospettive di crescita uniche in Italia: “Abbiamo l’opportunità di essere un’eccellenza mondiale – ha aggiunto – e infatti gli investitori internazionali guardano nella nostra direzione. Abbiamo un solo limite: la Soprintendenza. Non ci ha fatto realizzare uno skate park al Colombaio e il progetto delle Casermette è ancora bloccato”. Un istituto, quello del ministero dei Beni culturali, da “riformare al più presto”, dirà a margine Peracchini.

Tornando ai progetti simbolo del mandato, il sindaco ha citato “il waterfront, la cessazione della combustione del carbone nella centrale Enel, il Miglio blu. Ci sono tante stelle nel firmamento di questa città. Una città che cambia verso il futuro”.

