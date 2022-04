Santa Margherita Ligure. “Con questo atto si concretizzano per la nostra comunità i risultati del complesso lavoro svolto dall’Amministrazione sulla vicenda ex Otam” così il sindaco Paolo Donadoni e il vicesindaco Emanuele Cozzio commentano con soddisfazione la delibera di giunta con cui si dà mandato agli uffici comunali di redigere il bando pubblico per l’assegnazione di tre nuovi alloggi.

... » Leggi tutto