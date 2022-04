Scolmatore Bisagno, Toti firma la risoluzione del contratto col consorzio ReseArch

Genova. Il presidente della Regione e Commissario straordinario del governo per la mitigazione del rischio idrogeologico in Liguria Giovanni Toti ha firmato il decreto con cui la struttura commissariale procede alla risoluzione del contratto per la realizzazione dello scolmatore del torrente Bisagno a Genova con il consorzio ReseArch, colpito da una interdittiva antimafia notificata venerdì 15 aprile dalla Prefettura di Genova per conto della Prefettura di Salerno.

