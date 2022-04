Anniversario della Liberazione, a Levanto le celebrazioni partono da San Rocco

Lunedì 25 aprile, in occasione dell’anniversario della Liberazione, il Comune di Levanto ha programmato una cerimonia di commemorazione che si svolgerà nella mattinata tra la chiesa di San Rocco e il palazzo municipale di piazza Cavour.

Inizio alle 9 con la celebrazione della messa; quindi, alle 9.45, la deposizione di una corona di alloro in piazza davanti alla lapide in memoria dei caduti e l’intervento commemorativo da parte del sindaco, Luca Del Bello.

Saranno presenti le associazioni locali e l’orchestra di fiati di Levanto accompagnerà la cerimonia.

