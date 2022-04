Bimba di un anno salvata al Santa Corona, il chirurgo: “Ci siamo occupati di lei in 20, eccellente lavoro di squadra”

Pietra Ligure. Non era di turno e non era reperibile. Ad un certo punto però, in piena notte, ha squillato il telefono. Era il Santa Corona, dove lavora come direttore facente funzione del reparto di Neurochirurgia. I colleghi l’hanno avvisata che sarebbe dovuta correre in ospedale per un intervento importantissimo: una bambina di appena un anno, infatti, era in pericolo di vita a causa di un ematoma intracranico provocato da una caduta dal fasciatoio. Non ci ha pensato un attimo la dottoressa Bernarda Cagetti e in pochi minuti è arrivata dalla piccola, che ha operato salvandole la vita.

