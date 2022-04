Buondonno: “Riaprire tavoli con Enel, lo si deve in primis ai lavoratori”

Mercoledì sera in occasione dell’ultimo consiglio comunale della legislatura attuale, alcuni lavoratori hanno cercato visibilità e attenzione dalle istituzioni rispetto alle loro vertenze e situazioni di crisi occupazionale. Insieme alle delegazioni degli operatori OSS, i lavoratori e le lavoratrici dell’indotto della Centrale Enel Eugenio Montale. Sul tema e intervenuto anche Andrea Buondonno, candidato Sindaco per Azione: “Tuttora gli occupati delle imprese in appalto che operano esclusivamente in Enel sono 89, più di 50 sono a rischio disoccupazione a causa della prossima scadenza degli appalti che non saranno più rinnovati. Da gennaio il numero di persone che hanno lavorato in centrale anche in modo non continuativo sono state 260”.

