Covid, nell’ultima settimana aumentate le reinfezioni

I casi di reinfezione da Covid-19 nel nostro Paese sono in aumento. A dirlo è il report dell’Istituto Superiore di Sanità, secondo cui anche questa settimana i dati sono cresciuti rispetto ai sette giorni precedenti: la percentuale di reinfezioni sui casi totali è salita al 4,5% (la settimana prima era 4,4%), mentre nel lungo periodo la media è del 3,2% dei casi totali registrati. Una persona su venti, che si è contagiata questa settimana aveva già avuto il covid in precedenza. Diverse possono essere le cause, tra queste sicuramente la coesistenza di molte varianti.

