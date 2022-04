Sono 290 i nuovi casi Covid positivi nello Spezzino nelle ultime ventiquattro ore. Secondo i flussi di Alisa/Ministero della Salute sono invece 233 i nuovi casi a Imperia, 236 a Savona, 837 a Genova di cui 711 in Asl3 mentre 126 riguardano l’Asl4. Si aggiungono poi altri quattro casi non riconducibili alla residenza in Liguria.

... » Leggi tutto