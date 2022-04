Diano Marina, incompiuta chiusa per allerta meteo, come previsto da ordinanza

Diano Marina. Ieri nel tardo pomeriggio è stata chiusa al traffico l’incompiuta di Diano Marina, a causa di avverse condizioni meteo. Il transito sull’incompiuta è regolamentato da un’ordinanza emanata lo scorso 5 aprile, dove si evidenzia come, essendo i lavori in corso di consolidamento della parete rocciosa soprastante la viabilità, si rende necessario l’accessibilità della zona ai pedoni, esclusivamente in condizioni meteorologiche favorevoli.

