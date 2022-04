Furti con scasso in Val di Magra, preso mentre scappa in bici

La scorsa notte il personale della Squadra volante e della Polizia scientifica del Commissariato di Sarzana è stato impegnato in più sopralluoghi per furti che hanno riguardato esercizi di ristorazione a Castelnuovo, Sarzana e Santo Stefano. Già le prime attività di indagine hanno indotto i poliziotti intervenuti a ritenere quale probabile autore dei fatti un giovane di nazionalità italiana, già noto alle forze di polizia per il tipico modus operandi consistente nell’effrazione di porte di dehors finalizzata a impossessarsi dell’intero registratore di cassa, per poi disfarsene durante la fuga in bicicletta una volta asportato il fondo cassa.

