Incidente all’incrocio tra Viale Aldo Ferrari e Corso Cavour, due auto distrutte

Il bilancio è fortunatamente di un ferito non grave, ma lo spavento è stato tanto. Questa notte i residenti di Viale Aldo Ferrari sono stati svegliati dallo schianto di due auto che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate all’altezza dell’incrocio con Corso Cavour. Ad avere la peggio un 55enne spezzino alla guida di una Seat, che ha finito la propria corsa sul marciapiede lato mare, dopo aver travolto una ringhiera di metallo insieme alle biciclette che vi erano assicurate.

