Juric contento: “Sofferto solo qualche lancio lungo nella ripresa”

“Nel primo tempo abbiamo fatto davvero bene, abbiamo creato quattro o cinque occasioni in cui potevamo fare meglio. Nel secondo tempo qualche lancio lungo ci ha creato difficoltà, ma è stata una bella vittoria”. Così Ivan Juric commenta la vittoria del suo Torino sullo Spezia per 2-1. “Sono contento per Seck, che ha esordito in serie A e ha fatto bene. Pellegri? Si è fatto male Bremer e ho dovuto bruciare un cambio, poi Singo aveva speso tanto e dovevo dargli riposo”.

