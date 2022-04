Peracchini: “Ho sostenuto la promozione dello Spezia in Serie A presenziando a tutte le trasferte durante il lockdown”

Calcio e politica, due mondi che alla Spezia si fondono spesso. E con l’approdo della squadra aquilotta nella massima serie e l’avvicinarsi delle elezioni amministrative, la commistione non può che aumentare. Nelle scorse settimane, infatti, avevano fatto discutere le affermazioni del sindaco uscente Pierluigi Peracchini rispetto ai meriti dell’amministrazione sulla possibilità di vedere al Picco grandi squadre come Juve, Milan e Inter. E negli stessi giorni veniva svelata la fede genoana di Piera Sommovigo, candidata sindaca del centrosinistra: un’onta sulla quale tra il serio e il faceto si era accanito lo stesso Peracchini. Chissà cosa accadrà, allora, se davvero nei prossimi giorni si assisterà alla discesa in campo di Nanni Grazzini, che dello Spezia è stato addirittura presidente… Finirà che la campagna elettorale verrà giocata sugli spalti, se non addirittura direttamente sul misto del Picco? E che ne sarà di quei candidati che badano più ai sei giorni della settimana in cui lo Spezia non gioca, o a quelli che intendono dedicare eguali attenzioni a tutti i 51 chilometri quadrati della superficie cittadina, senza prediligere ad ogni costo i 7.140 metri quadrati che si affacciano su Viale Fieschi? Domande retoriche e provocatorie, forse.

Una risposta è in qualche modo arrivata oggi dallo stesso Peracchini, che nella conferenza stampa relativa al bilancio dei cinque anni di mandato ha parlato, leggendo testualmente dalle slide, di “supporto dell’amministrazione comunale alla promozione dello Spezia Calcio in Serie A nel 2020

(la prima in 116 anni di storia)”. Un’affermazione sulla quale abbiamo voluto chiedere chiarimenti, per comprendere come un’amministrazione comunale abbia potuto sostenere sul campo le prestazioni di una squadra impegnata nella rincorsa alla promozione a suon di risultati sportivi.

“A spese mie – ha risposto Peracchini – sono stato l’unico, insieme al direttore sportivo e allo staff della società, a seguire la squadra in trasferta in tutta Italia durante il lockdown. Così ho fatto sentire alla squadra la vicinanza di tutta la città. Poi ci sono cose che sono trasparenti, come gli investimenti nelle infrastrutture e nello stadio e un percorso costante e quotidiano di rapporto con la società. Quando sono arrivato io Volpi aveva già mollato, poi qualcuno lo ha convinto a fare investimenti e a prendere un determinato direttore sportivo…”.

Triplice fischio. Ma c’è chi scommette che il Var imporrà i supplementari.

